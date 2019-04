Gli "Heroes" di Hertz Italia partono da Roma per un progetto sul decoro urbano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La responsabilità sociale d’impresa di Hertz Italia incrocia il senso civico dei cittadini e punta al decoro della Capitale. Così nasce la prima tappa italiana del programma Hertz Heroes in the Neighborhood al fianco del movimento Retake Roma.

Nato lo scorso anno, il progetto Hertz Heroes in the Neighborhood, sintetizza i desiderata della forza lavoro della compagnia di noleggio durante l’ultimo incontro globale della multinazionale, quando in occasione di uno degli appuntamenti per festeggiare il centenario dell’azienda, l’AD Kathy Marinello ha voluto accogliere la richiesta di molti dipendenti dell’azienda con la Employee Voice Survey 2018. Tra i tanti suggerimenti arrivati, i dipendenti hanno richiesto un maggiore impegno dell’azienda per supportare le comunità e le città nelle quali Hertz opera. Ed ecco nascere l’operazione Hertz Heroes.

“E’ stata un’esperienza entusiasmante - ha commentato Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e AD di Hertz Italia - che ha coinvolto tutti i colleghi di Hertz Italia e dei punti Hertz di Roma. La consideriamo la nostra opportunità di lasciare il segno e migliorare l’ambiente intorno a noi. Abbiamo risposto prontamente all’appello della nostra casa madre con questo bellissimo progetto Hertz Heroes in the Neighborhood. Tutto il mese di aprile - continua Archiapatti - in tutti i paesi in cui Hertz opera, sarà dedicato a iniziative locali di volontariato per attività ad impatto ambientale. L’obiettivo è raggiungere 10.000 ore di volontariato. In Italia, abbiamo iniziato da Roma, prendendoci cura, insieme all’associazione ReTake Roma, del quartiere di San Lorenzo attraverso la pulizia di strade e decoro urbano”. - (PRIMAPRESS)