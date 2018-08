Finisce in Procura a Milano la guerra sul diritto d'autore tra Soundreef e Siae

(PRIMAPRESS) - La guerra scoppiata da tempo sul diritto d’autore tra la Siae e Soundreef, la società di gestione indipendente della proprietà intellettuale che opera in Europa dal 2011, continua a registrare colpi bassi. L’ultimo episodio risale al 19 luglio scorso quando su vimeo.com è apparso un video dal titolo “Il lato oscuro di Soundreef” che poi ha fatto il giro del web come denuncia la stessa Soundreef. Secondo quest’ultima dietro questo attacco ci sarebbe la Siae come aveva scritto in un articolo anche Ninja Marketing nel febbraio scorso ma le circostanze raccontate venivano smentite dalla Siae come anche la ricostruzione del 24 giugno scorso, di Emanuele Fittipaldi dell’Espresso. Sta di fatto che il mercato dei diritti d’autore vale tante ed è così che si spiega il contrasto tra le due società.Davide D’Atri, Ceo di Soundreef, questa mattina ha inviato una nota ai presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato per informarli di quanto sta accadendo denunciando un comportamento illecito da parte di Siae. Soundreef ha intrapreso le vie legali interessando la Procura della Repubblica di Milano per accertare la rilevanza penale di tali condotte. - (PRIMAPRESS)