Facebook ancora nella bufera: passava i dati ai big della telefonia

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Facebook torna nella bufera e sempre per la violazione della privacy. Secondo il New York Times, nel tempo avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati personali di migliaia di utenti e della rete dei loro amici senza esplicito consenso. Tra i gruppi con cui il colosso di Mark Zuckerberg avrebbe siglato intese negli ultimi dieci anni ci sarebbero Apple, Amazon, Blackberry, Microsoft e Samsung. L’inchiesta si allargherà a macchia d’olio come era prevedibile anche perché da quando è nato internet la governance di tutti i paesi non ha mai vigilato con un regolamento sovranazionale. - (PRIMAPRESS)