Élise Raymonde de Laroche, la prima donna a conquistare un brevetto di volo l'8 Marzo 1910

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra le tante donne che con storie piccole e grandi hanno lasciato un segno, vale ricordare Élise Raymonde de Laroche, pseudonimo di Élise Roche, la prima donna a conquistare l’8 marzo 1910 un brevetto di volo. Figlia di un idraulico la sua forte passione per lo sport motoristici la portò a cimentarsi con automobili e motociclette. Da giovane donna iniziò a lavorare come attrice per poi abbandonare il teatro attratta dalle gesta di Wilbur Wright ed i suoi voli. In breve entrò in contatto con tutti gli aviatori francesi dell’epoca divenendo amica e compagna di Léon Delegrange.

Il 30 ottobre 1909, come riportava la rivista Flyght, de Laroche prese per la prima volta la cloche di un biplano tra le sue mani. Ad Eliopoli, presso il Cairo, partecipò al salone aeronautico facendo da madrina alla squadra dei Voisin. L’8 marzo 1910 (l’anno dopo sarebbe stata istituita la giornata mondiale della donna) Élise divenne la prima donna a ricevere il brevetto di volo all’Acro Club de France con la licenza numero 36. Era il trentaseiesimo brevetto assoluto rilasciato dalla Féderation Aéronautique Internationale (FAI). Durante la prima guerra mondiale, i pochi pilota donna non furono fatti volare perché considerato troppo pericoloso ma la sua passione e competenza per i motori la portò ad operare come autista tra la linea del fronte e le retrovie francesi.

Élise a guerra finita tornò a volare su un biplano Caudron G3 specializzandosi nei voli d’alta quota. Nel 17 giugno del 1919 batte il record superando la soglia dei 3.900 metri.

Le fattezze di Élise sono ricordate con una statua all’aeroporto di Le Bourget a Parigi. - (PRIMAPRESS)