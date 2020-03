Elezioni Usa: Biden e Bloomberg alla resa dei conti del "Super Thuesday"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Domani 3 marzo si terrà il “Super Tuesday”, cioè il giorno in cui, Democratici e Repubblicani, cominciano ad avere le idee più chiare su chi dovrà essere il candidato da presentare ufficialmente alle loro rispettive convention dei delegati.

Intanto la campagna elettorale dei democratici ha perso uno dei protagonisti dopo il quarto turno di primarie in South Carolina: è Pete Buttigieg che è arrivato quarto con solo l'8,2% delle preferenze. Troppo poco per poter continuare la corsa. Una decisione che segue quella del miliardario Tom Steyer, che però non è mai riuscito ad emergere.

Tra meno di 24 ore si potrà vedere se la vittoria di Joe Biden alle primarie democratiche del South Carolina saranno state sufficienti per accreditargli un vantaggio o se tutta la massa di denaro messa in campo dal miliardario Michael Bloomberg avrà qualche effetto sui consensi. - (PRIMAPRESS)