Elezioni Polonia: vola il partito di destra e si conferma la maggioranza assoluta alla Camera

Jaroslaw Kaczynski, leader della destra

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA (POLONIA) - Il partito di destra "Diritto e Giustizia" conserva e accresce la maggioranza assoluta alla Camera nelle elezioni parlamentari in Polonia. Gli exit-poll Ipsos diffusi dalla Tv pubblica polacca e dalla privata Tvn, alla formazione del leader Jaroslaw Kaczynski verrebbero attribuiti 239seggi, quattro in più rispetto alle precedenti elezioni del 2015 (il totale dei seggi al Sejm è di 460): 43,6%, il miglior risultato mai raggiunto. E l'estrema destra di Konfederacja entra per la prima volta in Parlamento: 6,4%. - (PRIMAPRESS)