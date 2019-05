È nato il primogenito dei duchi di Sussex dopo alcune ore di travaglio di Meghan Markle

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Meghan Markle, moglie del principe Harry di Inghilterra, ha dato alla luce il primogenito dopo il travaglio iniziato nelle prime ore di questa mattina. La notizia della nascita del primogenito dei duchi di Sussex è stata confermata da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Nei giorni scorsi il principe Harry aveva annullato il viaggio in Olanda previsto per questa settimana e questo aveva alimentato le voci circa l'imminenza del parto. Il bambino, il primo della coppia, sarà settimo in linea di successione al trono britannico. - (PRIMAPRESS)