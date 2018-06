E' l'italiano Luca Parmitano a dirigere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'astronauta Luca Parmitano sarà il primo italiano e il terzo europeo, al comando della Stazione spaziale internazionale (Iss). Accadrà nella seconda parte della sua seconda missione di lunga durata prevista per il 2019. Ad annunciarlo è l'Agenzia spaziale europea (Esa). Parmitano aggiunge così un nuovo primato al suo curriculum: infatti è stato anche il primo italiano ad aver effettuato una 'passeggiata spaziale', ovvero un'attività al di fuori della Stazione spaziale. "Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo - spiega - cercherò di fare del mio meglio seguendo l'esempio dei miei mentori". Per Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi): "Non poteva esserci modo migliore per festeggiare i trent'anni dell'Agenzia". La notizia è stata accolta con entusiasmo all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli dove Parmitano si è formato. - (PRIMAPRESS)