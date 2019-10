Donne soldato, arriva il via libera in Arabia Saudita con il programma "Vision 2030" del principe Mohammad bin Salman

(PRIMAPRESS) - RYAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo l’ingresso negli stadi e la possibilità di andare a soggiornare in albergo anche da sole, ecco che in Arabia Saudita arriva anche il via libera per arruolarsi nell’esercito. Anche questa norma appena introdotta contribuisce ad avviare il lento processo di legittimazione del ruolo delle donne nella società araba. Di fatto si tratta di un ulteriore passo avanti del Paese sul cammino del cosiddetto programma di riforme vision 2030 lanciato dal controverso principe ereditario Mohammad bin Salman che punta così anche ad attrarre investimenti esteri. L’altre novità riguarda le coppie straniere non sposate che potranno soggiornare nella stessa camera d’hotel. - (PRIMAPRESS)