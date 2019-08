Cinquemila scout in rappresentanza di 20 nazioni incontrano Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - ROMA - In cinquemila al motto di “Sii preparato” sono arrivati a Città del Vaticano per incontrare Papa Francesco. Sono gli scout del raduno internazionale Euromoot che vede la rappresentanza di 20 nazioni. Sono giovani tra i 16 ed i 21 anni che hanno incontrato Sua Santità nell’Aula Paolo VI per consegnargli il distintivo al merito con il giglio in cui campeggia la scritta “Be Prepared”. “La libertà non arriva stando chiusi in stanza col telefonino e nemmeno sballandosi un po' per evadere dalla realtà No, la libertà si conquista con il cammino, non si compra al supermercato. La libertà arriva in cammino, passo dopo passo, insieme agli altri” - ha detto il Papa nell’accogliere la rappresentanza dell’organizzazione mondiale. I 5000 scout saranno in altre località storiche di alcune regioni d'Italia. - (PRIMAPRESS)