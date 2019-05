Cerimonia di incoronazione per Maha Vajiralongkorn (66enne) a re della Thailandia

(PRIMAPRESS) - THAILANDIA - A 66 anni Maha Vajiralongkorn è diventato re della Thailandia: lo era in realtà già dal 2016, ma non c’era ancora stata la cerimonia di incoronazione.

Vajiralongkorn era subentrato alla morte del padre, Bhumibol Adulyadej, che aveva governato il paese per 70 anni e che era molto amato. L'incoronazione ufficiale è avvenuta dopo due anni di lutto ma non è stata per questo meno grandiosa: i preparativi erano iniziati diversi giorni fa, con la capitale Bangkok ricoperta di fotografie e ritratti a grandezza naturale del nuovo sovrano, mentre la cerimonia vera e propria, andrà avanti fino a lunedì prossimo.