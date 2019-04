Caso Manduria: quando le istituzioni non rispondono agli esposti dei propri cittadini

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Infuria la polemica sul caso dell’uomo segregato in casa per giorni, seviziato e picchiato fino alla morte da 14 giovanissimi, 12 minorenni e due maggiorenni. Il dito puntato su una società narcotizzata non più in grado di percepire malesseri e atteggiamenti negativi ma anche un dito puntato contro le istituzioni a cominciare dalle forze dell’ordine a cui era pervenuto un esposto. Gli indagati ora in relazione alla morte del 66enne di Manduria, nel Tarantino, Antonio Stano, deceduto tre giorni fa in seguito al ricovero in ospedale, dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia legato ad una sedia in casa, sono solo quei ragazzi privi di ogni valore. Ma gli altri responsabili si chiede il paese colpito dalla tragedia?

L'uomo ha subito una serie di assalti nella sua abitazione da parte del branco di ragazzi che lo avrebbero aggredito, rapinato e bullizzato ed è legittimo ora passare all'esame tutti i video diffusi sui social da parte dei baby-aguzzini ma è doveroso iniziare a risalire la filiera delle responsabilità, di quelli che pur avendo compiti di tutela sul territorio hanno abdicato alla loro funzione.