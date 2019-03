Brexit: voto a Westminster per l'uscita dall'Unione per il 27 marzo

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO – L’incontro tra la premier inglese Theresa May ed il presidente della Commissione europea Jean Clude Junker a poche ore da un voto cruciale a Westminster sull'accordo di recesso che dovrebbe regolare la prossima uscita del Regno Unito dall'Unione, di avere dato ulteriore rassicurazioni vincolanti sulla natura della soluzione-ponte irlandese, il nodo che da mesi sta creando tensioni tra Londra e Bruxelles.La dichiarazione del presidente Juncker è giunta dopo che la premier May era volata a Strasburgo, dove il Parlamento europeo è in sessione plenaria, nel tentativo di strappare nuove concessioni che possano convincere l'ala oltranzista del partito conservatore ad approvare l'accordo di recesso. Salvo rinvii dell'ultimo minuto un voto è atteso questa sera a Westminster, a tre settimane o poco meno dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, fissata per il 29 marzo. - (PRIMAPRESS)