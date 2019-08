Bradley Cooper e Lady Gaga in vacanza a Panarea mentre la ex fidanzata Irina Shayk ha rinunciato all’Italia

Irina Shayk in completo Versace

(PRIMAPRESS) - PANAREA - Mentre Bradley Cooper e Lady Gaga sarebbero stati avvistati ieri in Sicilia per visitare le Isole Eolie, Irina Shayk, la supermodella russa, ex dell’avvenente Bradley, ha dovuto cambiare destinazione.

La nuova coppia di Hollywood, formatasi dopo aver girato il film che li ha visti protagonisti in “È nata una stella”, starebbero trascorrendo una vacanza nell’isola siciliana preferita dall’attore. La relazione sentimentale era ostacolata perché i due erano già fidanzati.

All’epoca degli Oscar 2019 infatti, la cantante di Shallow aveva già accettato una proposta di matrimonio da Christian Carino, mentre Bradley Cooper era legato da alcuni anni a Irina Shayk. - (PRIMAPRESS)