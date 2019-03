Sapienza, le immigrazioni tra sicurezza e diritti con Armando Spataro al ciclo di conversazioni sul “Viaggio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prosegue all’Università Sapienza di Roma il ciclo di conferenze dedicate al Viaggio non solo come metafora di mobilità e conoscenza culturale ma come vero e proprio concetto di migrazioni di genti da un paese all’altro con le diverse sfaccettature di un fenomeno accentuato da necessità economiche o da conflitti politici e religiosi. Il prossimo 4 marzo (ore 17 Facoltà di Lettere e Filosofia) sul tema dell’Immigrazione, sarà il già Procuratore di Torino, Armando Spataro ad affrontare la controversa questione tra i confini del concetto di sicurezza dei confini nazionali e quello dei diritti umanitari riconosciuti da un modello di convivenza democratica. - (PRIMAPRESS)