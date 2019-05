Addio a Doris Day ultima star bionda del XX secolo e fidanzatina americana degli anni '50

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - All’età di 97 anni se ne andata una delle ultime star del cinema dorato di Hollywood. E’ stata una polmonite a stroncare la vita di Doris Day, l’icona bionda del XX secolo che una generazione cresciuta tra i musical e la commedia americana ricorderà per la sua spiritosa frangetta tanto da farla diventare la fidanzatina degli anni 50. Con i due Oscar vinti per “Secret Love” e “Non sparare baciami”, storia western di Calamity Jane ma soprattutto per le note di “que sara sara nel film di Hitchcock “L’uomo che sapeva troppo”, Doris Day ha segnato un’epoca. - (PRIMAPRESS)