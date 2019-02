Acea illumina la cupola della Sinagoga di Roma, il più grande tempio ebraico d'Europa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Tempio Maggiore, principale sinagoga di Roma, una delle più grandi d’Europa, sarà illuminata nella sua cupola come una fiaccola accesa per non dimenticare mai l’olocausto. La cerimonia per l’accensione di Giovedì 7 febbraio prossimo (ore 19), vedrà la partecipazione della sindaca della capitale, virginia raggi, della presidente della Comunità Ebraica, Ruth Dureghello e della presidente di Acea, Michaela Castelli.

La Sinagoga di Roma, ricostruita tra il 1900 e 1904, costituisce il cuore del quartiere ebraico romano. Le architetture del complesso monumentale, richiamano lo stile liberty e babilonese. Al suo interno ospita il Museo ebraico, che si trova al piano interrato accanto al Tempio Spagnolo, piccola sinagoga costituita da un'unica sala.