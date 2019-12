A Londra incoronata Miss Mondo 2019: è una 23enne studentessa jamaicana

(PRIMAPRESS) - Psicologa,23 anni, Toni-Ann Singh, già Miss Giamaica,è stata incoronata a Londra Miss Mondo 2019.Lo riferisce la Cnn Poco dopo la giovane, laureata alla Florida State University, ha twittato: "A quella bambina di St.Thomas, in Giamaica, e a tutte le ragazze di tutto il mondo dico: credi in te stessa. sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni. Questa corona non è mia ma tua. Hai uno scopo". Tra i suoi progetti,iscriversi alla facoltà di medicina. Ha conquistato il pubblico cantando 'I have nothing' di Whitney Houston. - (PRIMAPRESS)