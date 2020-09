Terapie Covid, il gruppo francese Sanofi dice addio ai test di Kevzara: "Non soddisfa i criteri"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Solo un mese fa il gruppo farmaceutico francese Sanofi, aveva annunciato per bocca del suo Ad della unit italiana, Marcello Cattani che entro il 2022 ci sarebbe stata proprio nel nostro paese una produzione di principi attivi che avrebbero creato un’indipendenza europea dal punto di vista sanitario. Ora la multinazionale a capitale francese ha annunciato di aver fermato lo sviluppo del farmaco Kevzara, pensato per i casi gravi di Coronavirus, perché i test clinici internazionali di Fase 3 si sono rivelati inconcludenti. Il test di Fase 3 - normalmente l'ultimo prima dell'approvazione ufficiale per l'uso - "non ha soddisfatto i criteri di valutazione primaria o secondaria rispetto a un placebo e, in entrambi i casi, rispetto alle cure ospedaliere stabilite", si legge in una nota del gruppo.

Sanofi ha così confermato che né lei né il suo partner americano nello sviluppo del farmaco, Regeneron, "prevedono ulteriori test clinici di Kevzara per il trattamento del Covid-19". - (PRIMAPRESS)