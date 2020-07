Sole e vitamina D alleati della fertilità femminile. Galliano (IVI): "La vitamina che migliora gli ovuli"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al sole d’estate e con la vitamina D a potenziarne gli effetti, le possibilità di avere un bambino crescono notevolmente. A dirlo è la ginecologa e direttrice del Centro Ivi di Roma, Daniela Galliano: “La vitamina contribuisce al miglioramento della qualità degli ovuli femminili. In più, il conseguente innalzamento del livello di melatonina, determina una naturale regolazione del ciclo mestruale. Così per le coppie che sono in cerca di un figlio, non solo sarà molto più semplice calcolare il periodo dell’ovulazione ma anche più preciso.” La diffusione del Covid-19 ha determinato l’insorgere di numerose paure e preoccupazioni per il futuro ma parallelamente - come osserva la direttrice del Centro di inseminazione artificiale romano - l’emergenza sanitaria ha generato un desiderio di rinascita per molte coppie, che, ritrovandosi durante il lockdown, hanno scoperto un forte desiderio di genitorialità spingendo ad affrontare anche problemi legati alla fertilità. “I nostri dati IVI, raccolti dalla riapertura di giugno ad oggi - continua Galliano - dimostrano infatti come le prime visite siano in aumento rispetto allo scorso anno”. - (PRIMAPRESS)