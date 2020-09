Sigarette elettroniche: la battaglia dei fumi tra Anpvu e ERS per stabilire il confine fra uso e salute

(PRIMAPRESS) - ROMA – Le sigaretta elettronica continua a dividere la scienza mentre la ricerca tenta di stabilire un confine certo tra uso e salute anche se la precisazione del Professor Fabio Beatrice Direttore del Reparto ORL dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e del Centro Antifumo del nosocomio sarebbe un punto d’equilibrio per la discussione tra favorevoli e contrari. “Non esiste un fumo sano e quindi nessuno può affermare che il fumo elettronico sia sicuro - dice Beatrice - E’ però una alternativa percorribile in soggetti selezionati che non riescono ad abbandonare il fumo tradizionale in una ottica di riduzione del rischio”.

Recenti notizie di stampa avevano riacceso la polemica dopo una campagna dell’European Respiratory Society sostenendo la presenza di sostanze irritanti causate dalla miscelazione di alcuni aromi con il glicole e la glicerina ma l’Associazione nazionale dei consumatori di sigarette elettroniche (Anpvu), in una nota inviata ai giornali, ha contrapposto lo studio realizzato dall’Università di Yale e di Duke.

Il ricercatore Hanno Erytropel della Yale University avrebbe affermato come ‘alti livelli di questi nuovi composti non erano mai stati studiati in passato: “abbiamo così deciso di condurre test tossicologici”.

La domanda che si fanno i produttori europei è: quali sono i macchinari utilizzati per riprodurre il protocollo di vaporizzazione nonché le materie legate all'intrappolamento delle sostanze del vapore delle sigarette elettroniche?

Queste tecniche sono estremamente complesse e specifiche, ci sono solo una quindicina di laboratori ad aver sviluppato questa tecnica, a padroneggiarla ed a continuare ad evolverla.

Questo focus sugli standard modificati potrebbe rivelare scenari nuovi.