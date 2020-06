Sanità: audizione bicamerale del presidente del 118 sulla semplificazione dei servizi. Balzanelli: "Creare il fascicolo elettronico"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuta oggi, in videoconferenza, l’audizione bicamerale in “materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,” del Presidente Nazionale della SIS 118, Mario Balzanelli. Nel corso dell’audizione Balzanelli ha sollecitato l’intervento del legislatore, in merito a tre argomenti per velocizzare le dinamiche operative dei Sistemi di Emergenza Territoriale 118 del Paese e raccogliere i dati al fine di realizzare un fascicolo elettronico personale del paziente.

Le proposte a contributo della semplificazione delle procedure, indicate dal presidente del Sis 118, sono state tre: ripristino dell’accesso diretto al Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale; inserimento all’interno delle centrali operative del 118, di moduli espansivi dedicati al telemonitoraggio, teleassistenza Covid-19 e teleconsulto ed infine la realizzazione del “fascicolo digitale personale” per fornire immediatamente tutti i dati indispensabili in caso di chiamate in codice giallo o rosso.

“Rispetto al primo punto - spiega Balzanelli - circa ripristino dell’accesso diretto al Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale mediante il numero 118, si spiegherebbe da sola la necessità confrontando i dati dell’allungamento dei tempi del soccorso dimostrati anche durante il coronavirus con il doppio passaggio di chiamate tra Centrali Operative”. Si tratta di semplificare a rigore di logica e senza costi aggiuntivi”.

Altro punto illustrato da Balzanelli nel corso dell’audizione è l’inserimento di moduli operativi all’interno della stessa centrale operativa del 118, attivi per il telemonitoraggio. “Anche in questo caso bisogna potenziare ed innovare la centrale operativa del 118 senza disperdere energie in creazione di altre centrali. La filiera lunga del coordinamento in sanità è provato che funzione male e intempestivamente. Bisogna semplificare anche per la tracciabilità dei dati. Così come la tracciabilità - sostiene ancora Balzanelli - diventa un punto di forza per la creazione del fascicolo sanitario digitale che consente di orientare immediatamente il percorso diagnostico in caso di urgenze. Sono queste le vere svolte che possiamo imprimere al nostro sistema sanitario”. - (PRIMAPRESS)