Salute: nei da tenere d'occhio sotto il sole. Una survey di AIOM per la prevenzione del melanoma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sole d’estate si può rivelare un nemico senza le dovute precauzioni. Secondo i dati pubblicati su “Numeri del Cancro in Italia 2019”, curato dalla Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), si stima che in Italia nel 2019 siano stati registrati circa 12.300 nuovi casi di melanoma della cute, 6.700 tra gli uomini e 5.699 tra le donne (circa il 4% di tutti i tumori in entrambi i sessi). Il melanoma, come confermano ancora i dati, rappresenta il 9% dei tumori giovanili negli uomini (seconda neoplasia più frequente, dopo il testicolo) e il 7% nelle donne (terza neoplasia più frequente, dopo mammella e tiroide). In questa analisi nasce Bersaglio Melanoma, un progetto realizzato con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica), AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), I.M.I. (Intergruppo Melanoma Italiano), SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) in collaborazione con Rarelab e grazie al contributo non condizionato di Pierre Fabre e Eau Thermale Avène. Ma qual è il vostro livello d’attenzione per la prevenzione dei tumori della pelle? Tenete d’occhio i vostri nei? Un questionario con 30 domande, la cui compilazione prenderà circa 20 minuti vi permetterà di stabilire se e quanta attenzione dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce del melanoma. Ecco il link per accedere al questionario https://survey.rarelab.eu/index.php/124371 - (PRIMAPRESS)