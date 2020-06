Salute: le punture di zanzare non trasmettono il coronavirus. Lo conferma uno studio dell'ISS

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche se i risultati non sono stati ancora pubblicati, uno studio dell’Istituto Superiore della Sanità conferma che le zanzare non trasmettono il coronavirus. Con la stagione calda si era alzato il livello d’allarme per una possibile trasmissione del Covid-19 con le punture di zanzare ma la ricerca ha allontanato questa eventualità in quanto il virus non è in grado di replicarsi all’interno dell’insetto. Il Sars-CoV-2è un virus respiratorio, che si trasmette da uomo a uomo, principalmente attraverso le goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi, dopo aver toccato superfici o oggetti contaminati di recente. Ad oggi non c'è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso insetti che succhiano il sangue, come zecche o zanzare, che invece possono veicolare altri tipi di virus (detti arbovirus), responsabili di malattie come la dengue e la febbre gialla. La ricerca, condotta da virologi ed entomologi dell'ISS in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha mostrato che il Sars-Cov-2, una volta penetrato all'interno della zanzara attraverso un pasto di sangue infetto, non è in grado di replicarsi e quindi non può essere successivamente inoculato dalla zanzara attraverso una puntura. - (PRIMAPRESS)