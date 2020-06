Salute: i Fertility Talk di IVI con Francesco Gebbia e Luisa Del Giudice su fertilità e fecondazione eterologa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il centro clinico IVI Italia dedica al mese della Infertilità due appuntamenti per approfondimenti sul tema. Si tratta dei Fertility Talk online che si svolgeranno giovedì 11 (ore17) con il dottor Francesco Gebbia che parlerà delle tecniche di preservazione della fertilità mentre giovedì 25 giugno (ore 18) sarà Luisa del Giudice ad illustrare le tecniche di fecondazione eterologa. I due talk lasceranno lo spazio alle domande da parte del pubblico.p che si potrà collegare con il link: https://ivitalia.it/fertility-talk-online/

“Oggi la tendenza è quella di posticipare la gravidanza; dunque, per le donne in età fertile, è fondamentale conoscere le tecniche di preservazione della fertilità, per poter, un domani avere un’opportunità in più per realizzare il proprio sogno di maternità.” Afferma la Dr.ssa Daniela Galliano, direttrice del Centro IVI di Roma. “Nello stesso tempo, una panoramica sulla fecondazione eterologa è indispensabile per chiarire la confusione, ma soprattutto il tabù che sussiste ancora a riguardo.” - (PRIMAPRESS)