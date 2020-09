Presbiopia: dalle "mosche volanti" alla messa a fuoco incerta. Dopo i 40 anni i rimedi delle lenti multifocali

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’occhio invecchia e la capacità del cristallino per mettere a fuoco si riduce progressivamente. La presbiopia può interessare già fasce d’età a partire dai 40 e questo difetto visivo - come spiega Luigi Mele, medico oculista, dell’Università degli studi della Campania L. Vanvitelli - è uno dei più diffusi del pianeta come ha confermato anche gli studi presentati nel corso del “Progressive Business Forum 2020” di Milano.

“È proprio allo scadere dei quarant’anni che il nostro complesso e sofisticato sistema visivo manifesta i suoi limiti riducendo l’affidabilità – sottolinea Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana – Risulta evidente che i nostri occhi sono attivi al 100% proprio fino alla comparsa della presbiopia. Purtroppo hanno un processo di invecchiamento precoce, diverso da tutti gli altri organi del nostro corpo. Improvvisamente non si riesce a focalizzare da vicino e il nostro corpo vitreo sempre cristallino e trasparentissimo si popola di affascinanti ma fastidiose “mosche volanti” cruccio quasi insopportabile di molti pazienti. Incominciano a manifestarsi le fasi iniziali delle malattie di tipo degenerativo, sostenute dalla primitiva e meno efficace circolazione di tutto il nostro organismo in particolare di quella della retina, delicato e nobile tessuto di derivazione cerebrale che risulta particolarmente penalizzato dall’assenza di circoli collaterali. In sintesi, se si chiude un vaso della retina non abbiamo il vaso di riserva che mantiene intatto il flusso sanguigno, così come avviene in tutti gli altri distretti del nostro corpo. Da qui la necessità per uno sforzo di educazione sanitaria capillare per informare circa l’obbligatorietà di sottoporsi ad una visita medico oculistica affiancata dall’applicazione delle numerose tecnologie avanzate che oggi hanno rivoluzionato l’efficienza e il raggio d’azione della Medicina a salvaguardia della vista. Oggi lo scenario è totalmente cambiato: abbiamo opportunità straordinarie come mai nella storia dell’oculistica.

Il lockdown da pandemia e il conseguente aumento di lavoro in smartworking sembra aver acuito questi disturbi. Un sondaggio su un campione di 500 lavoratori “da casa” ha riferito che il 55% ha mostrato una visione sfuocata almeno una volta a settimana; il 36% soffre di torcicollo, il 35% lamenta dolore alle spalle e il 38% soffre di mal di schiena con la stessa frequenza. Questi problemi possono essere arginati con l’uso di un’adeguata lente multifocale che consenta il ripristino del “dinamismo della messa a fuoco”, ovvero la messa a fuoco dinamica di tutte le distanze di lavoro in modo sovrapponibile alla capacità dei ventenni di leggere un documento, guidare, utilizzare il pc senza alcuna fatica ovviamente utilizzando un solo occhiale. Le lenti progressive rendono infatti la visione del presbite sovrapponibile a quella che aveva prima dell’insorgenza della presbiopia. Rispetto alle bifocali, queste lenti consentono una visione nitida a tutte le distanze e non costringono gli occhi a bruschi salti nel passaggio dalla visione da lontano a quella per vicino. Per questo le lenti bifocali sono ormai obsolete e appartengono ad un lontano passato. Nonostante questa realtà tecnicamente e scientificamente consolidata è diffusa una resistenza all’uso dell’occhiale multifocale, dovuta nel 31% dei casi a motivazioni economiche legate al costo e nel 22% alle presunte difficoltà di adattamento riferite principalmente ad un tempo passato che nulla ha da condividere con i miglioramenti tecnici e tecnologici dei giorni nostri. - (PRIMAPRESS)