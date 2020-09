"Nessuno si salva da solo. L’uomo, la cura, la salute diseguale". Oggi un webinar.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Con il titolo “Nessuno si salva da solo. L’uomo, la cura, la salute diseguale”, il Forum Sociosanitario presieduto dal dottor Aldo Bova, con lo spirito di favorire una nuova cultura della promozione e della tutela della salute e per poter ridurre le disuguaglianze nella salute nel disorientamento generato dalla pandemia da Coronavirus, ha organizzato per oggi 3 settembre alle ore 18, un interessante webinar (seminario interattivo tenuto su Internet). “Lo scopo – ha spiegato il presidente Bova – è quello di dare, con esperti di alto profilo per competenza e ruolo, un contributo concreto nel progettare una medicina che sia più vicina alla persona ed al territorio, che sia più umana, che sia più efficace e più giusta”. Insieme con Bova, interverranno Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, Filippo Boscia, presidente dell’Amci, Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. L’incontro sarà moderato da Raffaella Calandra, inviata di Radio 24-Il Sole24ore e potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Center Comunicazione e Congressi, con la possibilità di porre domande ai relatori o via Facebook o scrivendo alla moderatrice alla mail . - (PRIMAPRESS)