Giornata Mondiale senza Tabacco, Galliano (IVI): “La stretta relazione tra sigarette e fertilità maschile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale senza Tabacco, un’occasione per fare il punto su quanto siano cambiati gli stili di vita caratterizzati dalla riduzione del consumo di tabacco. Uno degli aspetti nella relazione salute-tabacco è quello che influisce sulla fertilità maschile. Lo ribadisce Daniela Galliano, direttrice del centro IVI di Roma afferma: “Tabacco e fertilità sono davvero inconciliabili, tanto per le donne quanto per gli uomini. Infatti, non sono solo gli ovuli ad essere danneggiati dalle sostanze tossicologiche delle sigarette ma anche gli spermatozoi. Ogni sigaretta accesa ha detto ancora Galliano - determina una riduzione degli spermatozoi e li espone al rischio di alterazioni genetiche. Inoltre, – continua la dottoressa Galliano – recenti studi hanno dimostrato che i rischi non sono solo per il DNA paterno, ma anche per quello del nascituro che potrebbe essere più facilmente soggetto di patologie cardiovascolari e polmonari. Infine, il fumo può provocare nello sperma fenomeni di ossidazione da parte dei radicali liberi, tanto che, nelle coppie in cui il partner maschile era tabagista durante il concepimento è stata riscontrata una maggiore incidenza di aborti spontanei.” - (PRIMAPRESS)