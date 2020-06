Giornata Mondiale della Bicicletta: l'uso terapeutico della pedalata per prevenire infarti ed ictus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta, ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite il 12 aprile 2018, che ha riconosciuto i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico. Ma perché si festeggia la Giornata mondiale della bicicletta?

Con questa giornata le Nazioni Unite hanno voluto riconoscere il contributo dell’attività fisica prodotta dall’andare in bicicletta allo sviluppo sostenibile della società. L’uso delle bici è un modo per diffondere l’importanza dell’educazione fisica, tra bambini e giovani. Un’attività regolare di moderata intensità, come può essere appunto il camminare o andare in bicicletta, ha infatti un impatto positivo sul fisico e la salute. Anche dal punto di vista scientifico è riconosciuto che ad ogni età ha un effetto benefico riducendo il rischio idi malattie cardiache, ictus, alcuni forme di tumori e diabete. - (PRIMAPRESS)