Covid-19: una nuova ricerca evidenzia l'efficacia dell'idrossiclorochina riducendo la mortalità del 30%

Una nuova ricerca scientifica condotta su 3.451 pazienti positivi al Covid-19 e ricoverati in 33 ospedali di tutto il territorio nazionale italiano, ha dimostrato come l'uso dell'idrossiclorochina riduca del 30% il rischio di morte nei pazienti colpiti da coronavirus. Lo studio evidenzia l'efficacia del farmaco nelle dosi usate in Italia (200 mg, due volte al giorno), più basse di quelle usate in altri Paesi dove non si è osservata l'efficacia del farmaco.

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica European Journal of Internal Medicine, è stato coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con Mediterranea Cardiocentro di Napoli e Università di Pisa, e ha visto la partecipazione di 33 centri ospedalieri che hanno formato la collaborazione CORIST (COvid-19 RISk and Treatments).