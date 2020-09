Coronavirus e nuove modalità di acquisto: è boom di spesa online

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il lockdown che l'Italia ha vissuto tra l'inizio di marzo e maggio, è stato registrato un autentico boom di persone che hanno optato per la spesa online. Si tratta di una ghiotta opportunità: ecco tutto quello che serve sapere in merito.Nel corso degli ultimi mesi è andata via via aumentando la richiesta di spesa online da parte delle persone. Molto ha influito il lockdown per via dell'emergenza Coronavirus: in tanti hanno preferito ricevere la spesa a domicilio così da non correre alcun rischio per la propria salute. E questo ha così permesso di avere direttamente a casa propria ogni genere alimentare. Una novità comoda e che molti, dopo averla sperimentata la prima volta, non hanno più voluto perdere. Inizialmente è stata la situazione di emergenza a spingere le persone a fare delle enormi scorte di generi alimentari. Basti pensare che, stando a quanto riportato da Altroconsumo, i volumi di spesa sono cresciuti del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Niente male, dunque, se si pensa che dal periodo del lockdown ad oggi, le richieste di ordini online sono state elevatissime.Come affermato da tanti big del settore, visto che la richiesta si è moltiplicata enormemente rispetto al passato, bisogna stare al passo con le necessità degli utenti. Ecco perché, anche con tanti sforzi messi a punto per potenziare questo servizio, non sempre è stato facile assecondare una richiesta che mai è stata così elevata. Motivo per cui diventa fondamentale affidarsi a dei professionisti che riescano a garantire non solo un servizio di qualità, ma anche l'approvvigionamento di materie prime fresche e di livello. I consumatori hanno capito che fare la spesa online e riceverla a domicilio è una di quelle novità che potrebbe cambiare molto nella vita di tutti i giorni. Altri paesi europei hanno sperimentato questa modalità già molto tempo fa, in Italia finalmente si è scelto di puntare su questa soluzione. Anche considerando che è sempre bene evitare di affollare i supermercati che, mai come in questa delicata fase che l'Italia, come il resto del mondo, si trova ad affrontare, sono un luogo particolarmente a rischio. Ordinare la spesa a domicilio è perciò uno di quei servizi convenienti che permetterebbe a chiunque di trarre notevoli vantaggi.Qualcuno che per la prima volta sente parlare di un servizio del genere potrebbe chiedersi i motivi per cui converrebbe fare la spesa online. In primis, bisogna precisare che vi è un risparmio di tempo notevole. Ciò si traduce in tempo che viene usato per fare qualcos’altro di utile, o anche semplicemente per dedicarsi a un hobby. Senza dimenticare che si è maggiormente incentivati a scegliere prodotti di qualità e soprattutto freschi: sì, perché negli ultimi anni i dati sul consumo di alimenti confezionati aveva iniziato a destare un po' di preoccupazione. Avendo più tempo a disposizione, le persone potrebbero così tornare ad avere amore per la cucina. Sottolineando poi che si tratta di servizi accessibili a tutti: basta avere a disposizione un dispositivo mobile o un pc con connessione a internet. Collegandosi al sito del supermercato online si ha la possibilità di consultare un ampio catalogo, non solo di alimenti, ma anche di tanti altri prodotti adatti a qualsiasi esigenza.- (PRIMAPRESS)