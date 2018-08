Vaccini: una lettera aperta alla senatrice Taverna fa il giro del web e alimenta le preoccupazioni di medici e genitori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fa il giro del web una lettera aperta alla senatrice Paola Taverna (M5S) pubblicata da Silvia Braccini, medico anestesista di Parma in servizio a Modena. "Cara senatrice taverna - scrive nel suo lungo post - sono estremamente delusa come italiana, come cittadina e come medico, da quello che ha detto in materia di vaccini. Ha reso questo paese non più libero, ma oppresso dall'ignoranza e dalla cecità”. A scatenare da qualche giorno la polemica sui vaccini è stata anche l’ultima dichiarazione della Taverna: “Da piccoli ci immunizzavano visitando i cugini malati”. Un’uscita che è stata apostrofata per la superficialità con cui si è affrontato il problema e che aveva fatto sollevare anche la popolazione dei presidi scolastici. La lettera di Braccini cita "i milioni di volontari sanitari" che ogni anno "rischiano la vita in giro per il mondo per salvare migliaia di piccole vite da malattie che hanno decimato intere popolazioni. E noi, del mondo ricco e civile, torniamo indietro di mille anni contro ogni ragione. I nostri bambini non sono bestiame (Taverna aveva accostato i centri vaccinali ai luoghi di marchiatura degli animali, ndr). Sono solo bambini a cui garantiamo un futuro". Ma sono anche le recrudescenze di malattie che ormai sembravano debellate a tenere in ansia medici e genitori che con il ritorno a scuola si troveranno ad affrontare la questione con il dubbio di una improbabile validità di una autocertificazione che dovrebbe garantire la cosiddetta copertura di gregge. - (PRIMAPRESS)