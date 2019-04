Stretta sulla nomina del Commissario alla Sanità della Regione Campania. La decisione in Consiglio dei Ministri

Mario Balzanelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lega e M5S ancora divisi sulla nomina del Commissario alla Sanità della Regione Campania e che dovrebbe andare ad occupare il posto del governatore Vincenzo De Luca che attualmente ha l’incarico del delicato settore messo sotto accusa anche dopo i recenti fatti di cronaca delle formiche sui pazienti in alcuni ospedali. Quali sono i nomi su cui si appuntano le attenzioni per cercare di rimettere in sesto la sanità campana? Tra le candidature da valutare ci sarebbero Fulvio Moirano, già super manager in Sardegna e nelle grazie della Lega, Enrico Desideri con l’ex esperienza di direttore generale dell’Asl Toscana ed infine Mario Balzanelli con una lunga esperienza nel servizio nazionale del 118 ma anche promotore del disegno di legge che ha introdotto l’insegnamento del massaggio cardiaco nelle scuole portando l’Italia ad essere uno dei primi paesi europei ad averlo inserito nei programmi didattici. Inoltre Balzanelli è l’autore del più diffuso ed apprezzato manuale di Chirurgia d’urgenza che rivela la profonda conoscenza della macchina sanitaria. L’ultima parola ora spetta al Consiglio dei Ministri per far uscire la sanità campana da una situazione di emergenza diventata cronica da tempo. - (PRIMAPRESS)