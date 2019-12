Soccorso sanitario con geolocalizzazione: la Regione Campania arriva prima con fondi alle Centrali Operative del 118

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Arrivato in dirittura d’arrivo nelle festività di Natale, l’approvazione del maxiemendamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, da parte del Consiglio Regionale della Campania. Tra i provvedimenti adottati è stata introdotta una misura che riguarda la dotazione finanziaria di 100.000,00 euro per dotare le Centrali Operative Territoriali del 118, di un “efficace sistema di geo-localizzazione del chiamante” per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate. Il provvedimento era stato sollecitato più volte a livello nazionale, dal presidente del SiS 118, Mario Balzanelli ricordando l’obbligatorietà della geolocalizzazione già introdotta con una legge del 2009 lasciata dormiente nei cassetti della pubblica amministrazione tanto da spingere Balzanelli a scrivere, nel settembre scorso, una nota diretta al presidente del Consiglio Conte ed al ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli, di dare attuazione al provvedimento attraverso le regioni.

A riproporre la necessità del rispolvero della legge è stato anche il caso del turista francese Simon Gautier che l’estate scorsa era caduto in una scarpata nel Cilento ed il suo corpo è stato ritrovato solo dopo nove giorni. Un caso che aveva animato le cronache di quei giorni e che aveva fatto alzare i toni di Balzanelli: “Non si può perdere la vita per i ritardi della burocrazia. Subito dopo il caso Gautier e gli strali dell’intera stampa francese, anche l’opposizione in Regione Campania aveva fatto sentire la propria voce con il presidente della Commissione Trasparenza, Valeria Ciarambino (M5S).

“Quella della Regione Campania - ha detto il presidente del SiS 118, Mario Balzanelli - è una significativa azione di civiltà che interviene nel gap esistente tra sanità ed innovazione specie nei tempi del soccorso in zone impervie e difficilmente accessibili prescindendo dall’introduzione del numero unico europeo di emergenza del 112 che ha bisogno ancora di una messa a punto efficace per salvare vite umane quando i minuti fanno la differenza”. - (PRIMAPRESS)