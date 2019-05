Sis 118 scrive all'Enac: "Il traffico aereo non può essere privo di strumenti per la cardioprotezione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Apre di nuovo un caso la morte di un turista olandese per arresto cardiaco sul volo Catania-Amsterdam di tre giorni fa. Non è servito il tempestivo atterraggio di emergenza a Pisa per prestare soccorso all’uomo che non c’è l’ha fatta. Un episodio analogo era già accaduto su un treno sulla linea Torino-Napoli dell’Alta Velocità. “Il traffico aereo - scrive il presidente della Società Italiana Servizio 118, Mario Balzanelli, in un nota inviata al presidente dell’Enac, Nicola Zaccheo -non può essere privo di una mobilità cardioprotetta. L’ente nazionale per l’aviazione civile dovrà affiancarsi al 118 per una richiesta rivolta al Governo e ai ministeri dei Trasporti e della Salute per dotare i velivoli di un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione e personale addestrato al suo uso per consentire un primo efficace intervento”. - (PRIMAPRESS)