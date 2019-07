Sanità: rinnovato l’accordo tra Aiop ed il Premio Sham per la cultura della prevenzione dei rischi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si rinnova il sodalizio tra l’Associazioje Italiana Ospedalità Privata (AIOP) e la IV edizione del ‘Premio SHAM per prevenzione dei rischi’. L’iniziativa, unica in Italia ha come scopo di promuovere, conoscere e premiare con un budget i progetti sanitari che rendono le cure più sicure, attraverso l’incontro e il confronto di progetti pubblici e privati dedicati alla prevenzione e al miglioramento di qualità e gestione del rischio.

“Queste – inizia Roberto Ravinale, Direttore esecutivo di SHAM in Italia – sono state, fin dall’inizio, le finalità del Premio: diffondere la cultura della prevenzione, far conoscere e replicare a livello nazionale le migliori pratiche locali; restituire a livello mediatico un’immagine veritiera dell’ecosistema sanitario italiano che, quotidianamente, investe in sicurezza e prevenzione”.

“Sono valori che sposiamo in pieno, rispetto ai quali siamo felici di contribuire sensibilizzando i nostri associati a partecipare al Premio Sham 2019 - spiega Filippo Leonardi, Direttore della Sede nazionale AIOP -. Dal punto di vista della sicurezza del paziente, pubblico e privato devono divenire intercambiabili. I pazienti sono gli stessi; ma sulla qualità delle cure bisogna fare a gara per dare il meglio, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo. Come Associazione siamo fortemente impegnati nel favorire e promuovere il confronto e il miglioramento nella cultura e nella pratica della gestione del rischio”.

Negli ultimi tre anni il Premio ha ricevuto, raccontato e promosso oltre 100 progetti da tutta Italia. Nel 2019 e per la prima volta, il Premio accoglierà progetti provenienti dall’intero ecosistema della sanità italiana: strutture pubbliche - con il patrocinio di FEDERSANITÀ-ANCI -; private no profit - con il patrocinio di ARIS -; e private con il patrocinio di AIOP. “La sicurezza è un ottimo comun denominatore per la sanità italiana - conclude Ravinale di SHAM -. Pubblico, Privato e Privato no Profit devono potersi incontrare e spesso, al fine di sviluppare una gestione del rischio omogenea e uniforme. Contribuire a diffondere questa cultura della sicurezza condivisa e le buone pratiche che l’accompagnano è uno degli obiettivi fondativi di SHAM: una Mutua che, da oltre 90 anni, non si limita ad assicurare il rischio ma promuove percorsi di miglioramento all’interno delle strutture sanitarie con conoscenze specializzate e iniziative aperte a tutti gli attori sanitari, indipendentemente dall’essere essi nostri associati o meno”. Il premio SHAM è una di queste iniziative e, anche quest’anno, una speciale commissione di Risk Manager sceglierà tre progetti vincitori assegnando i premi di 6mila euro che verranno reinvestiti in prevenzione. La premiazione avverrà durante Forum Risk Management Sanità a Firenze tra il 26 e il 29 novembre 2019. - (PRIMAPRESS)