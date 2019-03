Salute: fibrillazione atriale in aumento del 10%. A Roma un seminario sui risultati dell'American College of Cardiology

Prof.Filippo Crea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre a Roma un seminario sulla fibrillazione atriale che colpisce fino al 10% degli anziani over 80 solo nel nostro Paese. Oggi gli specialisti hanno a disposizione diverse opzioni di trattamento per contrastare la malattia. In particolare i nuovi anticoagulanti orali hanno dimostrato di essere efficaci e presentano minori controindicazioni rispetto alle terapie precedenti.

Per fare il punto sullo stato dell’arte su questa patologia si incontrano nella capitale gli specialisti del settore tra cui Filippo Crea (Direttore Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Policlinico Agostino Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore) e Pasquale Perrone Filardi (Direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università Federico II di Napoli). Sarà questa l’occasione per illustrare le ultime novità emerse dalla ricerca medico-scientifica e presentate al recente congresso dell’American College of Cardiology (ACC). - (PRIMAPRESS)