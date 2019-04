Mangiare male fa più danni del fumo. L'Università di Washington spiega le cause della cattiva alimentazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mangiare male uccide più del fumo, della pressione alta e di qualunque altro fattore di rischio. A dirlo è la rivista The Lancet che pubblica le conclusioni di uno studio condotto dall’epidemiologo Ashkan Afsin per l’Institute for Healt Metrics and Evaluation dell’Università di Washington a cui hanno contribuito oltre 130 scienziati di quasi 40 Paesi del mondo. Secondo la ricerca una morte su cinque è riconducibile a un’alimentazione scorretta. Come tale, si intende una dieta povera di cereali integrali e vegetali e ricca di ingredienti poco sani fra cui sale e bevande zuccherate. Niente di nuovo forse ma il nuovo lavoro si è concentrato sui legami fra alimentazione, malattie cardiovascolari e diabete, indipendentemente dall’associazione tra queste condizioni e l’eccesso patologico di peso. Dal lavoro emerge che un regime alimentare sbagliato è stato responsabile nel 2017 di 10.9 milioni di morti (contro gli otto milioni di decessi associati al tabacco e i 10,4 dovuti all’ipertensione), pari al 22 per cento delle morti registrate fra gli adulti. Prima causa le malattie cardiovascolari, seguite da tumori e diabete. Non solo: una dieta scorretta è risultata complessivamente responsabile di 255 milioni di anni persi per morte prematura determinata da una patologia o perché vissuti con disabilità. «La cattiva alimentazione è un killer attento alle pari opportunità – sottolinea Afshin -. Tutti noi siamo quello che mangiamo e il rischio riguarda trasversalmente persone diverse per età, sesso e status economico». Tra i venti Paesi più popolosi del Pianeta, nell’anno preso in esame (2017) è stato l’Egitto a riportare il più alto tasso di decessi legati all’alimentazione e il numero maggiore di anni di disabilità, mentre all’estremo opposto c’è il Giappone. - (PRIMAPRESS)