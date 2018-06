Le ricercatrici Battaglin e Carbognin ricevono il Merit Award dell'American Society of Clinical Oncology

(PRIMAPRESS) - ROMA - Francesca Battaglin, 33 anni, dell'Istituto oncologico veneto (Iov) e Luisa Carbognin, 33enne ricercatrice dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona, riceveranno in questi giorni il Merit Award, il prestigioso riconoscimento assegnato dall’American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago, ai migliori giovani oncologi nel mondo. Battaglin è specialista in tumori gastrointestinali nella Unità di Oncologia Medica 1 diretta da Vittorina Zagonel mentre la veronese Luisa Carbognin, è stata selezionata per il suo lavoro su infiammazione, immunità e cancro che sta portando avanti con un dottorato all’università di Verona sotto la direzione di Gabriela Constantin e del tutor Giampaolo Tortora. Da due settimane ha iniziato una nuova avventura professionale nella Ginecologia oncologica del Policlinico Gemelli di Roma, diretta da Giovanni Scambia. La ricerca che le è valsa il riconoscimento è uno studio sul carcinoma lobulare della mammella, coordinato dall’ateneo veronese e condotto in collaborazione con altri centri universitari italiani. Missione: “Identificare potenziali alterazioni genomiche responsabili della prognosi nelle pazienti con questa neoplasia”. - (PRIMAPRESS)