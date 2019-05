La nuova frontiera del fast fitness alla fiera di Rimini Wellness con il Fit&Go

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Una vita vissuta di corsa e non allenandosi ma per lavorare o badare ai figli. Insomma il tempo da dedicare al proprio corpo è un vero lusso ma se si riesce a dimezzare l’impegno ecco che nasce un’idea di successo. E’ il caso di Fit And Go, il brand italiano che sta cambiando il modo di allenarsi perché riduce i tempi di lavoro in palestra. Si chiama fast fitness, e si presenta alla fiera di Rimini Wellness da oggi 30 maggio al 2 giugno.

Marco Campagnano, Amministratore Delegato di Fit And Go spiega per l’occasione il programma di espansione dell’azienda che ha puntato sulla tecnologia dell’ElettroMioStimolazione, che consente ad oltre 300 muscoli di essere sollecitati in profondità in solo 20 minuti che di fatto equivalgono ad una seduta in palestra di almeno 4 ore. - (PRIMAPRESS)