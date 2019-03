Commissione Sanità,indagine sul 112. Balzanelli (118): "Chiederò una revisione istituzionale dell'operatività"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il numero unico europeo per le emergenze continua a suscitare perplessità e malcontenti per il tempo di risposta in caso di pericolo. Sono stati anche i recenti fatti di cronaca ad evidenziarne il disservizio. E’ accaduto alla studentessa americana in Sicilia violentata dal branco che per ben 11 volte aveva chiamato il 112 senza ottenere risposta se non dal messaggio registrato.

Ora la Commissione Sanità del Senato ha chiesto di avere un rapporto sulle tempistiche di risposta da parte della Centrale Operativa del 112 per stabilire la validità del modello simile al 915 americano.

Sulla questione era intervenuto da tempo anche il presidente del 118 Mario Balzanelli che già nelle fasi di accoglimento da parte del numero unico aveva sollevato le proprie perplessità su di un numero su cui si fossero concentrate tutti i tipi di chiamata in emergenza comprese quelle sanitarie in cui i minuti persi diventano l’ago della bilancia per salvare una vita. “Il sistema di emergenza non può, sul piano razionale, evolversi ed al contempo impiegare più tempo nelle risposte salvavita rispetto al modello che intende sostituire, costando di più e rendendo di meno - ha sottolineato Mario Balzanelli - Del resto questa canalizzazione su di un numero unico non è affatto richiesto dalle normative internazionali.

“Questo modello di 112 - continua Balzanelli - quando si parla di pericolo imminente di perdere la vita, espone le richieste di soccorso ad un inutile e potenzialmente pericoloso "doppio passaggio" tra la Centrale Operativa 112 e la Centrale Operativa 118 con la possibilità di compromettere un’azione salvavita. Se l'indagine sulle tempistiche del 112 promossa dalla Commissione Sanità del Senato dovesse dimostrare che con l'accesso preliminare al 112 si perde anche un solo minuto in più rispetto all'accesso diretto dei cittadini utenti alle Centrali Operative 118, chiederò immediatamente una revisione istituzionale della operatività del Sistema”. - (PRIMAPRESS)