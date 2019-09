Il ritorno sui social di Emma Marrone dopo la pausa forzata per lottare contro un cancro: "E' stata dura ma è andata"

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ stato il post pubblicato questa mattina (sabato 28 settembre) a rompere il silenzio che Emma Marrone si era imposto lo scorso 20 settembre, in cui dichiarava proprio sui social di doversi prendere una pausa forzata dalla musica per fare i conti con un problema di salute. La foto di un braccialetto identificativo di quelli utilizzati in ospedale accompagna il post di questa mattina: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura …ma è andata”, ha scritto la cantante salentina.

Tutto era nato con la scoperta di un cancro che proprio la forza di volontà e la vicinanza degli affetti più cari ma anche dei suoi fan le ha dato la forza per poter reagire senza farsi scoraggiare.

"Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto - ha scritto nel suo lungo post - Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l'amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere".