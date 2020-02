Il coronavirus dello "zero virgola" in Italia spiegato alla stampa estera per evitare inutile allarme

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Saranno adottate misure per chi specula su mascherine e gel disinfettanti”. Lo hanno detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e della Salute, Roberto Speranza nell’incontro tenutosi oggi presso la Sala Stampa Estera di Roma. L’obiettivo dell’incontro con i giornalisti italiani e delle testate estere, aveva lo scopo di scongiurare allarmi immotivati che nel rimbalzo dei media internazionali provocano un pesante danno per l’economia del Paese. “La politica di contenimento del virus ha visto l’Italia esporsi in uno screening molto più ampio rispetto ad altri paesi europei e questo ha fatto innalzare il numero dei contagiati - ha detto Speranza - ma si tratta appena dello 0,2% sul territorio del Veneto e dello 0,4% su quello della Lombardia. Stiamo parlando di percentuali dello zero virgola”. - (PRIMAPRESS)