Il caso Catanzaro riaccende la polemica sulla riorganizzazione del servizio di emergenza del 118

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Al momento non ci sono ambulanze”, a far scoppiare ancora una volta Il caso sulla carenza di ambulanze del 118 è stato l’episodio avvenuto a Catanzaro nei giorni scorsi accendendo le ire del Codacons della regione. Nel quartiere di San Leonardo a Catanzaro durante una funzione religiosa un’anziana signora ha perso i sensi. Dopo i primi, immediati ma inutili, tentativi di rianimarla, si è chiesto l’immediato intervento del 118. “La signora ha ripreso conoscenza - ha detto il vice-presidente del Codacons, Francesco Di lieto - ma la tragedia è stata solo rinviata”.

Una situazione rimbalzata sul tavolo del presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli che ha nuovamente sollecitato l’insostenibile situazione in cui il servizio si vede costretto a non poter gestire un “codice rosso”. “E’ inaccettabile, impensabile e irricevibile” ha commentato Balzanelli. “Quanto denunciato dal Codacons in merito all’episodio di Catanzaro, oltre a configurare chiaramente un lampante gravissimo deficit di Sistema, risollecita con urgenza una riforma legislativa nazionale del Sistema dell’Emergenza Territoriale 118 - ha dichiarato Mario Balzanelli - C’è bisogno di un netto ed evidente potenziamento rispetto allo stato attuale, che è stato assurdamente smantellato da politiche precedenti creando disomogeneità tra le regioni. In questa assurda situazione - ha continuato il presidente del servizio di emergenza - è necessaria un’azione riformatrice del Ministro Grillo perché il Sistema 118 torni ad essere valorizzato e sostenuto in modo appropriato dal Governo e dal Legislatore, considerato che, su tutto il territorio nazionale, perché esso costituisce l’insostituibile Sistema Salvavita di un paese”. - (PRIMAPRESS)