Giorgio de Toma (La Sapienza): due interventi al surrene in laparoscopia con un collegamento streaming in 5 continenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Due interventi di chirurgia laparoscopica in diretta streaming, sono stati eseguiti nella sala operatoria del policlinico Umberto I di Roma, dal professore ordinario di Chirurgia Generale all’Università La Spienza, Giorgio de Toma. La diretta sul web dell’Auditorium Massimo di Roma, in alta definizione, ha consentito di condividere con altre 21sale operatorie di 5 continenti, l’asportazione per via laparoscopica di un tumore delle ghiandole surrenali. De Toma nel corso delle operazioni ha potuto rispondere alle domande poste in diretta dai partecipanti, sia dei presenti nella sala dell'Auditorium del Massimo. - (PRIMAPRESS)