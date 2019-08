Fitbit collabora con l’Health Promotion Board di Singapore

(PRIMAPRESS) - SAN FRANCISCO, Usa - Fitbit ha annunciato che collaborerà con l'Health Promotion Board (HPB) di Singapore su un progetto a sostegno dell'iniziativa Smart Nation di Singapore e rivolto alla salute della sua popolazione. L'HPB è l'agenzia governativa di Singapore che attua politiche e programmi per migliorare la salute nel Paese. Per Fitbit questa è la prima grande integrazione tra una piattaforma di salute digitale e i propri dispositivi in un programma nazionale di sanità pubblica a livello globale. L’iniziativa, denominata Live Healthy SG, è stata progettata ad hoc per Singapore da Fitbit e HPB per sfruttare la tecnologia, gli approfondimenti sul comportamento degli individui per aiutare la popolazione di Singapore a diventare più sana attraverso un cambiamento significativo delle proprie abitudini quotidiane. Live Healthy SG coinvolgerà persone di tutte le età e livelli di salute utilizzando i dispositivi Fitbit e il nuovo servizio Premium, che sarà lanciato ai consumatori in alcuni mercati a livello globale il prossimo autunno. Live Healthy SG si basa sugli sforzi della Smart Nation di Singapore per trasformare i settori chiave della società, inclusa l'assistenza sanitaria, attraverso una tecnologia innovativa. Come uno dei paesi più sani del mondo, Singapore è riconosciuta a livello globale per il suo efficiente sistema sanitario - composto da servizi assistenziali di alta qualità, infrastrutture di livello mondiale e un personale sanitario qualificato. Ma, come molte nazioni, il Paese sta affrontando l'ascesa di condizioni croniche come ipertensione, diabete di tipo 2 e cancro. Fitbit è stato scelto come partner dopo un bando di gara e dopo vari livelli di valutazione competitiva. L'iniziativa affronta la sfida esclusiva di utilizzare la tecnologia per aiutare a migliorare la salute della popolazione, in base alla capacità di Fitbit di guidare il cambiamento nelle abitudini quotidiane e le condizioni sanitarie dei singoli individui. “La salute della popolazione rappresenta un'entusiasmante opportunità di innovazione. Sempre di più l’Health Promotion Board, ha sfruttato le tecnologie emergenti e le intuizioni comportamentali nella progettazione dei nostri programmi, come la National Steps Challenge (programma nazionale per mantenersi attivi) per incoraggiare i cittadini di Singapore ad adottare una vita sana e influenzare le loro abitudini comportamentali. HPB continuerà a intraprendere tali programmi a livello nazionale per incoraggiare e supportare i cittadini di Singapore a mantenersi attivi, adottare una vita sana influenzando un cambiamento nelle loro abitudini giornaliere. Allo stesso tempo, intendiamo lavorare con aziende innovatrici come Fitbit, per incrementare gli sforzi di utilizzo della tecnologia e fornire ai cittadini di Singapore consigli e suggerimenti personalizzati, in modo che possano assumere il controllo del proprio stato di salute. I partecipanti a questo programma trarranno beneficio dalla programmazione con Fitbit, nell’incorporare l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per incoraggiare l'attività fisica, l’alimentazione sana e una migliore qualità del sonno. Le informazioni raccolte potranno anche aiutare ad arricchire i programmi di promozione della salute di HPB ", ha affermato Zee Yoong Kang, CEO, Health Promotion Board. Live Healthy SG sfrutterà l'intero ecosistema di dispositivi indossabili di Fitbit oltre a software e servizi, tra cui programmi, orientamento e coaching individuale 1:1 che saranno offerti attraverso il suo nuovo servizio Premium. I partecipanti riceveranno un'esperienza dinamica e personalizzata, e contribuirà a motivarli per adottare abitudini più sane e ottenere risultati migliori nelle aree di attività fisica, sonno, alimentazione e benessere emotivo. “In Fitbit, il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere l’obiettivo di una vita sana, più accessibile e raggiungibile alle persone, con una tecnologia divertente, semplice e innovativa - e questa attenzione ha guidato i risultati di milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit . "La nostra partnership con il Singapore Health Promotion Board è un riconoscimento del nostro lavoro realizzato fino a oggi e siamo fiduciosi che la combinazione dei nostri dispositivi, con software e servizi motiverà i cittadini di Singapore a migliorare la propria salute, aiutando anche tangibilmente il Paese a migliorare gli la saluta su larga scala. Elogiamo Singapore per la sua leadership e non vediamo l'ora di vedere altri Paesi seguire un programma simile per migliorare la salute dei propri cittadini". Nella partnership, l'HPB farà leva sui suoi canali di sensibilizzazione per supportare Fitbit nell'incoraggiare la partecipazione al suo programma. Quando i partecipanti accederanno al programma Fitbit, ci sarà anche un processo di consenso chiaro e senza soluzione di continuità per acconsentire di condividere i propri dati durante il programma dell'HPB. Tali dati, a loro volta, forniranno approfondimenti e contribuiranno a genereare nuovi programmi rivolti alla salute a beneficio di molti cittadini di Singapore. I cittadini di Singapore saranno in grado di pre-registrarsi al Live Healthy SG a partire da metà settembre, e il programma entrerà ufficialmente in vigore alla fine di ottobre 2019. I partecipanti che si iscriveranno e aderiranno per un anno a Fitbit Premium riceveranno in omaggio un Fitbit Inspire HR. Oltre a favorire cambiamenti positivi nello stile di vita delle persone, il programma sarà una risorsa importante nel fornire approfondimenti dettagliati sulla popolazione e sviluppare futuri programmi sanitari. Ciò consentirà all'HPB di sviluppare altri piani di salute pubblica fornendo alla popolazione le azioni corrette al momento giusto.