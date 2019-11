Eutanasia fai da te con il Nembutal. A Parigi il fenomeno fa scattare un'inchiesta

(PRIMAPRESS) - PARIGI - In Francia la vendita del Nembutal, un barbiturico che si basa sulla molecola del pentobarbital sintetizzato nel 1928, ha messo in allarme il Governo di Parigi. Questa sostanza solubile in acqua ed etanolo sarebbe utilizzato per chi vuole praticare l’eutanasia. Da ottobre scorso la capitale francese ha aperto un’inchiesta sulla vendita di questo acido in alcuni siti internet. Tra questi c’è ultimafarmacia.com che nella sua homepage scrive: “In qualità di sito che si occupa della spedizione del Nembutal, crediamo che chiunque al mondo abbia il diritto di scegliere di togliersi la vita senza soffrire…….Per questo motivo suicidarsi con il Nembutal acquistato dal nostro sito potrebbe tornare utile”. E poi il sito descrive come ricevere a casa il farmaco per corrispondenza. Di fatto i siti di vendita online dovrebbero richiedere la prescrizione medica del farmaco ma non sempre questo accade. - (PRIMAPRESS)