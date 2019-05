Epidemia di morbillo negli USA: 940 casi dall’inizio dell’anno

(PRIMAPRESS) - MAINE (USA) - Allarme epidemia morbillo in due stati americani. I primi casi scoperti nel Maine e New Mexico nell'ultimo weekend. Ora sono saliti a 26 gli Stati dove si è diffusa l'epidemia di morbillo. Da inizio anno sono 940 i casi, nuovo record dal 1994. L'anno scorso erano stati 372, tre anni fa 86, mentre il numero più alto si era registrato nel 2014 con 667 casi. Nonostante in molte zone del Paese sia arrivato il caldo, una condizione che in genere neutralizza l'aggressività del virus, i contagiati continuano ad aumentare. - (PRIMAPRESS)