Derattizzazione: perché il fai da te non è mai consigliato

(PRIMAPRESS) - ROMA - I topi sono animali che nei secoli hanno saputoin modo egregio. Spesso li si trova in grande numero soprattutto nei grandi centri abitati, o anche nelle zone industriali. Quando la loro presenza diviene ben visibile, all’interno ad esempio di strutture ricettive o laboratori in cui si utilizzano materie prime alimentari, è bene attivarsi con una derattizzazione di tipo professionale. Le motivazioni per questo tipo di scelta sono varie, a partire dal fatto che spesso il rinvenimento di un singolo topo può celare un’ampia popolazione, all’interno del medesimo immobile o nelle zone circostanti.I topi sono, che amano vivere nelle vicinanze delle fonti di cibo disponibili sul territorio. Solitamente sono più presenti vicino a zone in cui sono presenti rifiuti o derrate alimentari no ben sorvegliate. Ci sono specie di topi più diffuse in campagna: sono di piccole dimensioni e difficili da vedere; nelle città invece sono presenti topi di dimensioni maggiori, che vivono all’interno delle reti di tubature delle fognature. Nelle abitazioni e nei locali commerciali solitamente sono topi di dimensioni ridotte quelli più diffusi, ma non sempre è così: dove è disponibile del cibo facilmente raggiungibile i topi arrivano rapidamente. Vivono in grandi gruppi e, come tutti ben sanno, ogni femmina è in grado di produrre numerosi cuccioli nel corso dell’anno, cosa che puòQuanto il singolo privato cittadino decide dio i ratti dall’immobile in cui vive utilizza i prodotti disponibili in commercio. Si tratta in genere di trappole meccaniche, o di esche avvelenate. Questi prodotti, per uso comune, in genere consentono di uccidere un minimo numero di individui, cosa che può portare a pensare di aver sconfitto l’animale infestante. In genere dopo poche settimane l’infestazione si ripresenta, proprio per il fatto che i topi hanno scelto un luogo in cui trovano facilmente del cibo. Il professionista come primo passo si occupa non solo di posizionare delle trappole o delle esche (per altro di tipo professionale), ma anche di individuare l’entità dell’infestazione. Un prolungato sopralluogo gli consente infatti di verificare la, o anche nelle vicinanze. Non è infrequente trovare nidi di topi vicino a canali di scolo o tubature, da dove rapidamente gli animali possono raggiungere le abitazioni circostanti.Si deve anche considerare poi che glidevono prolungarsi nel tempo, con regolari valutazioni dell’eventuale ritorno degli animali. Questo soprattutto all’interno di stabilimenti o di laboratori dove sono presenti materie prime che possono risultare interessanti per il ratto. Dopo aver debellato gli animali è importante mantenere attivo, che permette di prevenire qualsiasi ulteriore infestazione. Questo soprattutto nelle situazioni in cui è impossibile rimuovere completamente i prodotti che possono interessare al ratto. Si pensi ad esempio ad uno stabilimento in cui si preparano prodotti da forno o ad un negozio in cui tali prodotti sono commercializzati. - (PRIMAPRESS)