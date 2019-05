Come combattere i radicali liberi favorendo il rinnovamento delle cellule della pelle?

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cosa sono i? Quali sono le cause e cosa sono? Nel nostro organismo, le molecole di ossigeno possono scindersi in uno o più atomi caratterizzati dalla presenza di elettroni impari. Infatti, in una condizione regolare, gli atomi si compongono di coppie di elettroni. In condizione di disparità insorge il cosiddetto, per il quale l'elettrone vacante è alla costante ricerca di un suo pari con cui associarsi. Ne consegue un effetto domino che causa danni alla struttura cellulare, proteica e del DNA. Il tutto si traduce in un, ma non solo: gli effetti deleteri si manifestano anche nelle cellule ematiche responsabili dell'insorgere di aritmie cardiache, artriti e scarsa attività delle ghiandole surrenali. E, allora, come combattere i radicali liberi favorendo il rinnovamento delle cellule epiteliali? Oltre al buon cibo contenente antiossidanti naturali, è buon consiglio utilizzare quotidianamente un trattamento viso antiageing Luxury System-gel effetto tensore Leprincipali che portano allo stress ossidativo e all'insorgere di radicali liberi possono identificarsi nell'abuso di alcol e fumo ma, soprattutto, all'eccessiva esposizione ai raggi solari. Come preparare al meglio il proprio organismo? Un consiglio comune è quello di evitare i raggi solari nelle ore più calde della giornata e, in ogni caso, avvalersi di una crema protettiva adatta al proprio tipo di pelle. Un aiuto speciale ci è offerto dagliche sono molecole naturali reperibili negli alimenti che prevengono l'ossidazione delle cellule. Essi evitano che le cellule possano disperdere uno degli elettroni, preservando la parità e la simmetria delle stesse.Ecco le buone fonti alimentari e i trattamenti naturali che favoriscono ilIl primo antiossidante è senza dubbio ilreperibile nella: carote, zucche e albicocche sono i cibi più comuni da cui attingerne una buona quantità.Simile al beta-carotene, ilè ideale per la prevenzione del tumore alla prostata e per contrastare i raggi ultravioletti: oltre alla frutta e verdura, è possibile trovarlo nei pomodori, nei pompelmi e nei cocomeri.Un altro antiossidante è rappresentato dallanota anche come. Essa aiuta l'afflusso di energia nelle cellule e, in quanto vitamina liposolubile, contrasta l'ossidazione dei grassi e attenua il colesterolo LDL. Gli effetti della vitamina Q contrastano l'invecchiamento della pelle rendendola più elastica. É possibile reperire questa vitamina nelle carni di manzo, maiale e pollo, nonché nei frutti di mare e nei pesci grassi.Altrettanto importante è ilresponsabile della formazione di collagene contro l'insorgere delle rughe. Questo elemento conferisce elasticità e morbidezza alla pelle e si può trovare nei frutti di mare, nel fegato, nei reni e nel cioccolato.Oltre al, è bene associare al regime alimentare l’utilizzo quotidiano di un gel effetto tensore che consente di rimpolpare la pelle e di combattere i radicali liberi.del brandrappresenta la perfetta sintesi tra ingredienti biotecnologici e fitoestratti che donano un effetto liftante e rimpolpante.Grazie alla sua, il gel effetto tensore è costituito dai seguenti(derivati della segale) restituiscono una pelle fresca, elastica e rilassata,aiuta a combattere i fattori di invecchiamento ed i radicali liberi che causano la perdita della tonicità dei tessuti epiteliali,è un potente antiossidante naturale che agisce contro i radicali liberi favorendo il rinnovamento delle cellule della pelle.Il gel effetto tensore deve essere applicato sulla pelle detersa e lasciato agire perprima di procedere con il trucco.- (PRIMAPRESS)